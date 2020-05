Guy Bedos mort : François Hollande lui adresse un tendre message

Quelques jours après Jean-Loup Dabadie son meilleur ami, Guy Bedos s'en est allé. C'est son fils Nicolas qui a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il a posté une photo sur son compte Instagram : "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis". Et depuis, les nombreux hommages se succèdent. Anonymes ou célébrités, ils sont nombreux à adresser un mot à l'acteur. Ses amis du cinéma évidemment, comme Jean Dujardin ou Muriel Robin qui a déclaré sur le plateau de BFMTV : "Je pense que la France est triste. Guy Bedos qui s’en va, c’est la mort d’un morceau de nous tous, nous toutes. Et aussi à titre personnel, c’est vrai que j’aimais quand il me disait qu’il était mon grand frère, et Guy pour moi était l’homme le plus tendre que j’ai rencontré de ma vie. Je crois que le regard qu’il avait sur moi, je parle d’un regard avec les yeux, était le regard le plus tendre de ma vie que j’ai vu."

un homme engagé

Guy Bedos ne s'est pas fait remarquer que dans le cinéma, dans la politique également. Très engagé pour de nombreuses causes, il n'hésitait pas à faire passer des messages avec son humour corrosif. François Hollande, ancien président de la République a adressé un émouvant message sur son compte Twitter : "Guy Bedos nous a accompagnés pendant des décennies. Son humour était une arme redoutable contre le racisme et la bêtise qu'il combattait sans relâche. La gauche était sa famille, il la traitait durement parce qu'il en attendait beaucoup. Son talent et ses colères nous manqueront".

Guy Bedos nous a accompagnés pendant des décennies. Son humour était une arme redoutable contre le racisme et la bêtise qu’il combattait sans relâche. La gauche était sa famille, il la traitait durement parce qu’il en attendait beaucoup. Son talent et ses colères nous manqueront. pic.twitter.com/SILLQTy21V — François Hollande (@fhollande) May 28, 2020

Par J.F.