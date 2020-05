Guy Bedos mort : Jean-Paul Belmondo lui rend un vibrant hommage

C'est une triste nouvelle que les Français ont appris ce jeudi 28 mai par Nicolas son fils. Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans des suites l'une longue maladie comme l'a expliqué Jack Lang sur Europe 1. Très apprécié par le monde de la culture, de nombreux artistes ne cessent de lui rendre hommage depuis l'annonce de son décès. Son ami de toujours Jean-Paul Belmondo lui a rendu un bel hommage dans les colonnes du Parisien.

Les deux acolytes se sont rencontrés à l'âge de 16 et 17 ans, et depuis, ils ne se sont jamais quittés. "Il a été mon tout premier ami dans ce métier. Il avait 16 ans j'en avais 17 et nous avions des rêves plein la tête"

"Je perds un frère"

Avant de connaître le succès comme aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo et Guy Bedos qui laisse derrière lui cinq enfants, ont eu quelques années de galère, avec aucun sou en poche. "En 1951, nous étions partis en tournée avec une pièce de théâtre Mon ami le cambrioleur sans argent ni organisation mais avec notre seule insouciance. Ce fut un fiasco total, mais le début d'une grande et belle amitié". C'est grâce à tous ses moments vécus que l'acteur considérait son ami comme un frère. "Plus qu'un ami, je perds un frère. J'ai une pensée émue pour ses enfants et pour sa compagne Joëlle".

Triste enchaînement cette semaine puisqu'il y a quelques jours, c'est Jean-Loup Dabadie qui disparaissait. "Après les disparitions successives de Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, la mort de Guy me brise le cœur une fois de plus".

