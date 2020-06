Guy Bedos mort : la touchante attention de son fils Nicolas au funérarium

Un dernier hommage a été rendu à Guy Bedos ce jeudi 4 juin lors d'une cérémonie à l'Église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Décédé le jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans, Guy Bedos a vu sa mémoire saluée à de nombreuses reprises, Son fils Nicolas lui a notamment adressé une bouleversante lettre d'adieu sur France Inter. "Au bout de tes jambes qui ne marchent plus, tes chats – sereins, comme des gardiens. Sur la table de nuit, un fond de verre de Coca, ultime lien entre ce monde et toi, quelques gorgées de force qui te permettent, du fin fond de ta faiblesse, de nous lancer des gestes d’une élégance et d’une tendresse insolentes", a-t-il écrit sur les derniers instants de son père. A son tour, Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos, a écrit une touchante lettre ouverte au comédien, publiée dans Paris Match ce jeudi 4 juin.

"Ce geste bouleversant de ton fils"

"La nuit tombe sur ton île Saint-Louis et je suis toujours dans ton lit. Ce lit dans lequel tu as rendu ton dernier souffle il y a à peine trois jours, entouré de ta tribu, comme tu aimais nous appeler", s'est remémorée Victoria Bedos. Avant de se montrer bouleversée par les multiples hommages qui ont poussé la famille de Guy Bedos a organiser une cérémonie pour les proches et les amis avant "une petite cérémonie intime en Corse" où le comédien sera enterré. "Et on a le trac, je peux te le dire", a-t-elle avoué en ajoutant que "depuis que tu es parti on fait attention à tous les détails, la boule au ventre". Dans ce souci de bien faire, Nicolas Bedos a eu une délicate attention pour son père au funérarium : "Ce geste bouleversant de ton fils au funérarium, qui a desserré le nœud de ta cravate parce que c'est comme ça que tu le portais", a raconté Victoria Bedos.

Par Marie Merlet