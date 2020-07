Guy Bedos mort : Pourquoi son fils Nicolas refuse de parler de sa maladie

En mai dernier, Nicolas Bedos annonçait avec tristesse sur la Toile la disparition de son célèbre père, Guy Bedos : "Il était beau. il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au paradis". Toujours en plein deuil, Nicolas Bedos a malgré tout accordé un entretien à nos confrères du Point. Le réalisateur a notamment expliqué pourquoi il préférait taire la maladie dont souffrait Guy Bedos : "Depuis quelques mois, on pense pour lui. Ce n'est pas un choix de ma mère, de ma sœur ou de moi. On se dit : 'Qu'est-ce qu'il aurait voulu ?' mon père était un Méditerranéen, sensible, respectueux des femmes. Il n'était pas dénué d'orgueil et donc de pudeur. Dans le music-hall, on ne parle pas de ces choses-là. La fin de vie représente une humiliation lorsque l'on est malade".

"Il a toujours nié sa maladie"

En souhaitant passer sous silence la maladie de son père, Nicolas Bedos espère respecter les dernières volontés de Guy Bedos qui "a toujours nié sa maladie". Nicolas Bedos, encore bouleversé par la mort de son père, a raconté les derniers jours du célèbre humoriste : "Il a recouvré une partie de ses moyens lors des dernières nuits. Il s'en est allé avec des regards et des mots d'une grande lucidité. Il savait qu'il partait, et il nous a dit au revoir comme un prince. J'ai eu la chance d'avoir un père malade. Il a eu la politesse et l'élégance de nous envoyer des signes en amont, afin que l'on se prépare à sa disparition".

