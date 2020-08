Guy Bedos : sa ressemblance avec sa petite-fille frappe les internautes

Le 28 mai dernier, Guy Bedos disparaissait. L’acteur et humoriste est décédé à 85 ans. Rapidement, les hommages se sont multipliés parmi les artistes. Et notamment de ses enfants Nicolas et Victoria. Cette dernière a écrit une tendre lettre à son célèbre père publiée dans Paris Match dans laquelle elle déclarait, "Elle est pénible à écrire cette lettre ! Elle est pénible à vivre cette vie sans toi". Victoria Bedos a dû faire face à cette terrible épreuve. La jeune femme de 36 ans a donné naissance à petite fille en novembre dernier, qui avait donc 6 mois lorsque son grand-père est décédé. Jeudi 27 août, la coscénariste de "La famille Bélier" a publié trois clichés de sa petite. Les internautes sont nombreux à avoir remarqué l’air de famille avec Guy Bedos.

Les internautes sous le charme

L’actrice et scénariste Victoria Bedos a découvert les joies de la maternité le 4 novembre dernier en donnant naissance à une petite Zelda. Une naissance annoncée sur Instagram par la fille de Guy Bedos. Sur les trois clichés postés le 27 août, la petite fille est craquante. Dans les bras de sa maman ou ceux de son papa, en robe d’été ou en maillot de bain. Elle fait fondre les internautes avec ses yeux bleus et son sourire. Beaucoup ont remarqué la ressemblance avec son grand-père et en font part en commentaires. "Rarement vu une ressemblance si frappante d’une petite choupette avec son grand-père", "Cette petite poupée adorable est le mini clone de son papi", "Un air des Bedos", "Elle a l’attitude et le regard du grand-père", "Le même bas du visage que votre papa" ou encore "Elle a les lèvres des Bedos".

Par Non Stop People TV