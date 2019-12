Guy Laporte mort : Christian Clavier, ému, réagit à sa disparition

Rendu célèbre pour son rôle dans "Les Bronzés", Guy Laporte s’en est allé à l’âge de 71 ans dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 décembre. Quelques semaines avant sa mort, le 18 novembre dernier plus exactement, le comédien révélait souffrir d’une terrible maladie sur son compte Facebook. "J’ai longtemps hésité avant de me confier à vous", a-t-il déclaré à ses abonnés. "Je me bats depuis deux ans contre la maladie de Charcot. Je suis actuellement hospitalisé (déjà deux mois) et espère bénéficier d’une hospitalisation à domicile bientôt", ajoutait-il. Il avait, dans la foulée, confié qu’il n’était plus "autonome". Mort "dans son sommeil et sans souffrance", d’après ses proches, Guy Laporte fera l’objet d’une cérémonie le 19 décembre prochain à 16 heures, au crématorium du Père-Lachaise. Un événement organisé par l’entourage de l’acteur.

Christian Clavier partage sa "tristesse"

La troupe du Splendid a été touchée par cette disparition. Sur son compte Twitter, vendredi 13 décembre, Christian Clavier a partagé sa tristesse face à la mort de Guy Laporte. "Tristesse pour la disparition prématurée de Guy Laporte", a écrit le complice de Michel Blanc, Gérard Jugnot ou encore Josiane Balasko. La star du film "Les Visiteurs" a ainsi rendu hommage à "un excellent acteur qui nous a accompagnés dans le début de [ses] aventures avec ‘Les Bronzés’". Dans le fil des commentaires, nombreux ont été les anonymes à réagir au message de Christian Clavier. "Quelle tristesse", "il va nous manquer, toute la bande du Splendid a perdu un très grand acteur", "un personnage qui nous aura marqué par ses punchlines envers Popeye (Thierry Lhermitte, ndlr). Trop triste", "il restera dans nos cœurs on n’oubliera pas un ‘Bronzé’", peut-on ainsi lire. Guy Laporte, à jamais ancré dans les mémoires.

Tristesse pour la disparition prématurée de #GuyLaporte, un excellent acteur qui nous a accompagnés dans le début de nos aventures avec #LesBronzés. — Christian Clavier (@Ch_Clavier) December 13, 2019

Par Laura C-M