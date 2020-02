Gwyneth Paltrow : Marion Cotillard et Yann Barthès désespérés par son post sur le Coronavirus

Depuis quelques semaines, le Coronavirus affole le monde entier. Plus les jours avancent, plus le nombre de pays touchés augmente. Ce mercredi 26 février, la France recensait son deuxième mort, un célèbre animateur a même été mis en quarantaine par précaution. La panique commence à s'installer petit à petit en Europe, d'autant plus que l'Italie est devenue en quelques heures, le troisième foyer porteur de la maladie.

Et aujourd'hui, c'est Gwyneth Paltrow qui exprime son inquiétude. La jeune femme est connue pour son intérêt depuis quelques années pour les produits bio et pour son style de vie particulièrement épuré. C'est pourquoi, lorsqu'un virus touche le monde entier, l'ex de Chris Martin s'inquiète.

Elle vient d'ailleurs de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Actuellement en route pour Paris, sûrement en vue de la Fashion Week, Gwyneth Paltrow prend toutes ses précautions. Elle pose avec un masque sur le visage, et écrit : "En route vers Paris. Paranoïaque ? Prudente ? Paniquée ? Placide ? Pandémique ? Propagande ? Paltrow va juste surmonter tout ça et dormir avec ce truc dans l'avion. J'ai déjà vécu ça dans un film. Soyez prudents. Ne serrez pas la main. Lavez-vous les mains régulièrement."

yann barthes ironise

Yann Barthès a réagi suite à la photo de l'actrice. Il l'a repostée sur son compte, écrivant très ironiquement ""@gwynethpaltrow en route to Paris" Do we really need @gwynethpaltrow in Paris ? #Brainvirus".

Mais, une autre personnalité française s'est beaucoup amusée de ce cliché. Il s'agit de Marion Cotillard. Ironie du sort quand on sait que les deux actrices ont joué dans le film Contagion qui fait le buzz actuellement, dans lequel un mystérieux virus s'étend à toute vitesse à travers le monde et ne laisse aucune chance aux contaminés. Rappelons que dans le film Contagion, c'est l'actrice américaine qui est le patient zéro et donc qui meurt la première.

La jeune femme a commenté avec beaucoup d'humour le post de Yann Barthes à propos de son masque "Oh purée je viens de checker!!! Ça coûte 75 euros et c'est en rupture de stock!". Avant de rebondir sur le fait que l'actrice de 47 ans a récemment sorti une bougie qui a l'odeur de son vagin : "non mais attendez, c'est vraiment vrai ce doss de bougie qui sent son vagin là?!?!?!".





Par J.F.