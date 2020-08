Gwyneth Paltrow se confie sur sa séparation avec Chris Martin

Mariée pendant onze avec Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, Gwyneth Paltrow s'était séparée de son mari en 2014. Toujours proche du chanteur avec qui elle a eu deux enfants, Apple et Moses (16 et 14 ans), l'actrice s'est confiée sur leur séparation dans le numéro de septembre du Vogue britannique. A travers un article sur leur "rupture consciente", Gwyneth Paltrow a évoqué ce qu'ils ont partagé ensemble : "Mon ex et moi avons toujours été amis. Nous avons ri des mêmes choses, partagé un drôle d'humour, des impressions, une stupidité totale. Nous avons été émus par les mêmes qualités en musique : des beaux accords, de l'innovation, des harmonies. (...) Mais surtout, nous avons aimé nos enfants".

Ils ont tenté de sauver leur couple

Seulement, si le couple était proche, leur relation a toujours eu "un peu de malaise et d'agitation". "Nous ne nous étions jamais complètement installés en couple", a confié Gwyneth Paltrow. Malgré leurs enfants, l'actrice et le chanteur n'ont pas réussi à sauver leur couple après plusieurs tentatives. "Entre le jour où j'ai su et le jour où nous avons finalement cédé à la vérité, on a tout essayé. Nous ne voulions pas échouer. Nous ne voulions laisser tomber personne. Nous ne voulions désespérément pas blesser nos enfants. Nous ne voulions pas perdre notre famille", a-t-elle poursuivi. Depuis, Gwyneth Paltrow a refait sa vie avec le producteur Brad Falchuk, avec qui elle s'est mariée en 2018, tandis que Chris Martin est en couple avec l'actrice Dakota Johnson depuis 2017.

Read essay for the September issue in full. — British Vogue (@BritishVogue) August 6, 2020

Par Marie Merlet