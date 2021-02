Hal Holbrook : l'acteur est décédé à l'âge de 95 ans

Acteur de cinéma, de théâtre et de télévision, Hal Holbrook est décédé le 23 janvier dernier à l'âge de 95 ans, à Beverly Hills, en Californie. Son agent Joyce Cohen a confirmé sa disparition ce lundi 1er février auprès du New York Times, sans révéler les causes du décès. Acteur américain avec une riche carrière, Hal Holbrook a incarné plusieurs rôles marquants au cinéma comme celui de l'indicateur secret Gorge profonde dans "Les Hommes du président", du lieutenant dans "Magnum Force" avec Clint Eastwood ou encore du républicain Preston Blair dans "Lincoln" de Steven Spielberg. Son rôle dans "Into the wild" lui a par ailleurs valu d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Malgré son âge, Hal Holbrook, qui a débuté au théâtre dans les années 50 et 60, a toujours continué de jouer dans des films ou dans des séries.

Une riche carrière au cinéma et à la télévision

Entre le grand et le petit écran, Hal Holbrook a alterné les rôles au fil des années. Récompensé d'un Tony award du meilleur acteur en 1966 grâce à sa pièce de théâtre "Mark Twain Tonight!", l'acteur s'est illustré dans "La Bataille de Midway" avant d'incarner Abraham Lincoln dans la mini-série Lincoln, sortie dans les années 70. Vu dans Fog de John Carpenter et Creepshow de George A. Romero, Hal Holbrook a aussi tourné dans de nombreuses séries célèbres comme Les Soprano, Grey's Anatomy, Sons of Anarchy, Hawaii 5-0, ou Bones. L'acteur était dernièrement apparu au cinéma dans les films "De l'eau pour les éléphants", avec Robert Pattinson et Reese Witherspoon, et "Promised Land" de Gus Van Sant.

Par Marie Merlet