Halle Berry au coeur d’une polémique, elle renonce au rôle d’un personnage transgenre

Les stars enchaînent les polémiques ces derniers semaines. Alors que J.K. Rowling s’est attirée les foudres des fans d’Harry Potter, c’est au tour d’Halle Berry d’être au coeur d’une vive polémique. Le 3 juillet dernier, l’actrice américaine a annoncé son tout nouveau projet au cinéma lors d’une interview en direct sur Instagram : "C'est le personnage d'une femme qui est un personnage trans, c'est donc une femme qui a fait une transition vers le sexe masculin. C'est un personnage dans un projet que j'adore, et que je vais peut-être faire". Malheureusement pour Halle Berry, son annonce a suscité des tensions sur les réseaux sociaux, car l’actrice a qualifié ce personnage de "femme" alors qu'il aurait fallu qu'elle utilise le masculin, puisque le genre ressenti prévaut.

Halle Berry présente ses excuses

Le fait que ce rôle transgenre ne soit pas confié à un acteur lui-même transgenre a également été mal perçu. Face aux nombreuses critiques, Halle Berry a annoncé via un communiqué ce mardi 7 juillet son intention de quitter le projet : "Au cours du week-end, j'ai parlé du rôle d'un homme transgenre que j'envisage de jouer, et j'aimerais présenter mes excuses. En tant que femme cisgenre, je comprends que je n'aurais pas dû considérer ce rôle, et que la communauté transgenre devrait indéniablement avoir l'opportunité de raconter ses propres histoires. Je suis reconnaissante pour les conseils et les conversations de ces derniers jours et je vais continuer à écouter, à me renseigner et à apprendre de cette erreur. Je promet d'être une alliée et d'oeuvrer pour une meilleure représentation à l'écran, devant et derrière les caméras". La décision a été saluée par Glaad, association américaine de défense des personnes LGBT.

Par Alexia Felix