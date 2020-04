Hans Meyer : l'acteur de "La Grande vadrouille" est mort à 94 ans

Durant sa carrière, l’acteur sud-africain a tourné pour les grands noms du cinéma et donné la réplique à des figures du cinéma français. Hans Meyer est mort à l'âge de 94 ans à son domicile à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, le vendredi 3 avril. Il était notamment connu pour son rôle d'un officier allemand dans la célèbre comédie "La Grande vadrouille", sortie en 1966. Un tournage dont il s'était souvenu dans une interview pour La Dépêche en 2013 : "On m’en parle encore beaucoup! J’ai ce souvenir: Bourvil devait laisser tomber sur moi et mon beau costume noir de SS un seau plein de peinture – en fait, de la chaux. Pendant quatre jours, Bourvil m’a balancé un seau de chaux! On lavait mon costume tous les soirs!".

Un habitué des rôles de méchants

Mais Hans Meyer n'a pas que donné la réplique à Bourvil et Louis de Funès. Lorsqu'il débute au cinéma en 1965 après avoir été mannequin, il tourne auprès de Jean-Paul Belmondo dans "Pierrot le fou" de Jean-Luc Godard. Il retrouvera ensuite Bébel dans "Le Magnifique" de Philippe de Broca en 1973. En 1967, c'est auprès des acteurs Alain Delon et Lino Ventura qu'il joue dans "Les Aventuriers" de Robert Enrico. Sa carrière s'exporte ensuite à l'internationale où il tourne pour Stanley Kubrick dans Barry Lyndon en 1975. Dix ans plus tard, il partage l'écran avec Arnold Schwarzenegger dans "Kalidor, la légende du talisman". Hans Meyer, habitué aux rôles de méchants, est apparu en dernier au cinéma dans "La Beuze", de François Desagnat en 2003, puis "Cruel", d’Éric Cherrière.

Par Marie Merlet