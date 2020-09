Harrison Ford : L’anecdote étonnante de J. J. Abrams sur l’acteur

Si Harrison Ford et J. J Abrams ont travaillé ensemble pour le film "Star Wars : le réveil de la Force", les deux hommes s’étaient déjà croisés en 1991 sur le tournage du film "A propos d’Henry" de Mike Nichols, dont J.J Abrams fut le scénariste et le co-producteur. Lors de la cérémonie des BAFTA il y a quelques années, J. J Abrams n’avait pas hésité à raconter une anecdote assez étonnante sur Harrison Ford sur cette époque, alors que ce dernier recevait le prix Albert R. Broccoli, récompensant sa "contribution planétaire au monde du divertissement". Face à l’assistance, J.J. Abrams avait révélé qu’au moment du tournage de "A propos d’Henry", sa rencontre avec Harrison Ford fut marquée par un pari improbable : "Je parlais à une costumière du fait que j'avais découvert que les M&Ms au chocolat contenaient quand même de la cacahuète. La décoratrice m'a parié cinq dollars que c'était faux. Un électricien nous a entendus et a parié quant à lui vingt dollars. Le perchman a lui aussi misé vingt dollars, et ça a continué avec une douzaine de personnes".

"Il peut être parfois un peu un connard"

Et rapidement, Harrison Ford a voulu lui aussi tenter sa chance : "Harrison arrive et demande ce qui se passe. On lui dit que les M&Ms au chocolat contiennent de la cacahuète. Il répond : 'Conneries !', et parie mille dollars en me serrant la main. Je ramène un paquet et je lis les ingrédients : il y avait de la cacahuète. J'avais gagné un pari contre Harrison Ford ! Je trouvais ça plutôt cool. Le lendemain, Harrison arrive et me balance deux sacs entiers de mille dollars en pièces d'un dollar ! Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez qu'il peut être aussi parfois un peu un connard". Heureusement, Harrison Ford n’en a pas tenu rigueur à J. J Abrams, puisque de nombreuses années après leur rencontre, l’acteur américain a accepté de reprendre son rôle mythique de Han Solo dans le film "le réveil de la Force" réalisé par J. J. Abrams.

Par Alexia Felix