Harrison Ford marié à Calista Flockhart : retour sur leur histoire d’amour

Ce mercredi 26 août, M6 propose aux téléspectateurs le film "Les aventuriers de l’Arche perdue" à partir de 21h05. Le long-métrage est réalisé par Steven Spielberg et met en scène Harrison Ford dans le rôle d’Indiana Jones. Le célèbre archéologue est toujours à la recherche de trésors. Face à son ennemi René Belloq, l’aventurier part sur les traces de Marion, son ancienne compagne, au Népal. Si la vie privée d’Indiana Jones est mouvementée, celle de son interprète, Harrison Ford, l’a été avant son mariage avec Calista Flockhart. Marié une première fois à Mary Marquardt alors qu’il avait 22 ans, Harrison Ford divorce. Puis il s’unit à Melissa Mathison. Après plus de 20 ans de mariage, le couple se sépare.

Calista Flockhart fait de rares confidences

C’est finalement dans les bras de Calista Flockhart qu’Harrison Ford retrouve l’amour. La jeune femme est actrice et a notamment joué dans "Ally McBeal". Elle a 23 ans de moins que l’interprète d’Indiana Jones. Les deux comédiens se sont rencontrés lors de la soirée des Golden Globes en 2002. Très discrets sur leur vie privée, peu d’informations sont révélées. Les médias ont partagé la nouvelle en 2010 : Calista Flockhart et Harrison Ford se sont mariés lors d’une soirée très privée. Le couple a également adopté un garçon prénommé Liam. L’actrice a fait de rares confidences sur son mariage au Sunday Times Style en 2011. Elle confiait alors : "Le mariage a rendu notre relation meilleure parce qu’il n’y a pas d’autres étapes".

Puis elle glissait à propos de leur différence d’âge : "Je me disais 'C’est ridicule, il est trop vieux pour moi, je suis jeune'. Mais vous ne pouvez pas contrôler le fait de tomber amoureux, et je suis tombée amoureuse de lui". Calista Flockhart confesse également : "J’aime bien me moquer de lui à propos de ça (son âge, NDLR), j’utilise notre différence d’âge contre lui des fois, en lui disant ‘Chéri, tu es très vieux, tu sais des choses que je ne sais pas !'"

Par Non Stop People TV