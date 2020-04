Harry Potter : la belle initiative de J.K Rowling pendant le confinement

La pandémie de coronavirus met les nations du monde entier à l’épreuve. Face à la rapide propagation du virus, des nombreux gouvernements ont instauré des mesures de confinement. C’est le cas en France, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. Dans ce contexte inédit, ce n’est pas forcément facile d’occuper les enfants qui doivent faire classe à la maison. Pour soutenir les parents parfois désemparés, J.K. Rowling est à l’origine d’une belle initiative. La "maman" d’Harry Potter a lancé une plateforme à destination des enfants notamment le 1er avril. Ce nouveau site internet se veut être un centre d’information et d’activités "pour découvrir la magie d’Harry Potter (…) tout en restant à la maison" explique J.K. Rowling sur son compte Twitter.

Une plateforme avec de nombreuses activités

Disponible uniquement en anglais, le site permet aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir l’univers du plus célèbre des apprentis sorciers. Parmi les activités proposées sur la plateforme : des mots croisés, de nombreux quizz, des tuto pour apprendre à dessiner…toujours sur le thème de la magie ! Le premier tome de la saga Harry Potter est également disponible en version audio et électronique dans plus de 29 langues. Avec cette initiative, J.K. Rowling – qui a révélé avoir guéri toute seule du coronavirus – s’engage et fait preuve de générosité alors que les librairies sont pour la plupart fermées. En France, TF1 diffuse les aventures d’Harry Potter. Ainsi, ce mardi 28 avril place à "Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban" à partir de 21h05. Le film est l’adaptation du troisième volet de la saga.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Par Non Stop People TV