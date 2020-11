Harry Potter : Rupert Grint fait son arrivée surprise sur Instagram

Rupert Grint a débarqué pour la première fois sur Instagram. Le célèbre interprète de Ron Weasley dans Harry Potter a fait une arrivée fracassante sur le réseau social ce mardi 10 novembre. Pour sa première publication, l'acteur britannique a partagé un tendre cliché de lui avec sa petite fille allongée contre lui. Avec sa compagne Georgia Groome, Rupert Grint est devenu papa en mai dernier. Discret sur sa vie privée, l'acteur de 32 ans a dévoilé en légende le prénom de sa fille : "Salut Instagram... Seulement dix ans de retard mais me voici. Grint sur le (Insta)Gram ! Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous !".

Rupert Grint a affolé les compteurs

L'arrivée surprise de Rupert Grint et son cliché ont suscité un véritable engouement et affolé les compteurs. En moins de 24 heures, la photo a déjà obtenu près de deux millions de likes et le compte est suivi par 2,2 millions d’abonnés. Si l’interprète d'Harry Potter, Daniel Radcliffe n'est pas présent sur Instagram, Rupert Grint a ainsi rejoint Emma Watson (Hermione Granger) qui possède plus de 58,7 millions d’abonnés, Tom Felton (Drago Malefoy) avec plus de 8,7 millions de fans, ou encore Matthew Lewis (Neville Londubat), suivi par 2,4 millions d’abonnés. Pour se montrer avec sa petite fille, Rupert Grint a donc choisi de prendre les choses en main alors qu'il avait demandé aux médias de "respecter leur intimité" dans un communiqué après la naissance de son enfant.

Par Marie Merlet