Harvey Weinstein : Ce document de 57 pages que son équipe a envoyé aux journalistes

Ce mardi 7 janvier, c'est sur le site américain The Cut qu'Irin Carmon a dévoilé les détails d'un document hallucinant. Cette journaliste, correspondante au New York Magazine, a contacté la porte-parole d'Harvey Weinstein, à la recherche de déclarations concernant le procès qui se joue en ce moment-même à Manhattan. En réponse, Juda Engelmayer lui a envoyé un PowerPoint méticuleusement élaboré, comprenant 57 pages d'arguments en faveur de l'ex-producteur accusé de viols et d'agressions sexuelles. Un long document daté du 2 décembre, intitulé : "Le bon récit pour aborder l'affaire Harvey Weinstein". Rien que ça. Sur le site The Cut, Iris Carmon fait donc le détail de cet étrange PowerPoint, dans lequel on peut ainsi retrouver de nombreuses recherches sur le profil des accusatrices de Weinstein, mais aussi des photographies prises lors d'évènements officiels sur lesquels le nabab apparait tout sourire au côté de certaines victimes présumées.

Il faut sauver le soldat Weinstein

Pour Harvey Weinstein et ses équipes, certaines accusations de violences sexuelles ne sont que le résultat de "suggestions fortes et répétées d'autrui". Autrement dit, les accusatrices auraient été motivées à sortir du silence par la pression d'activistes et d'articles de presse : "Compte tenu des pressions que de nombreuses femmes ressentent aujourd'hui de la part des divers mouvements contre les déséquilibres sur le lieu de travail, la notion selon laquelle les relations consensuelles sont réinterprétées ne peut être ignorée" peut-on ainsi lire. Harvey Weinstein et ses conseils vont même plus loin en affirmant qu'aucune des plaignantes ne bénéficie d'un "soutien objectif", ni même de témoins ou d'une quelconque preuve : "Aucune blessure physique, même des égratignures." Cependant, la journaliste Irin Carmon nous rappelle qu'aucune preuve de ce genre n'est nécéssairement exigée par la loi américaine dans des affaires de viol.

Comme le précise la journaliste, la page 27 de ce PowerPoint à charge s'emploie à démontrer que "les accusatrices d'Harvey Weinstein ne sont pas crédibles", à grand renfort d'arguments douteux. Ainsi, selon Juda Engelmayer, une femme qui ouvre sa femme à Harvey Weinstein "dans sa chemise de nuit suggère que cela était consensuel et que sa version actuelle est révisionniste. Ce n'est pas la chemise de nuit en soi qui est gênante, mais sa présence dans une situation où, selon elle, elle avait de bonnes raisons de se méfier." Selon les équipes d'Harvey Weinstein, certaines femmes auraient tiré avantage de leurs accusations à l'encontre de l'ex-producteur, et auraient – grâce à ce scandale – trouvé des agents de renom pour mener à bien leur carrière dans le septième art. Meryl Streep, ex-proche d'Harvey Weinstein, est également citée dans cette démonstration d'obstination. L'actrice américaine avait d'abord déclaré que Weinstein avait "toujours été gentil" avec elle, avant de rétropédaler pour fustiger l'attitude du producteur. "Elle était tellement critiquée qu'elle a dû faire une déclaration fade sur le 'déséquilibre des pouvoirs dans notre industrie'" martèlent ainsi les conseils d'Harvey Weinstein.

Enfin, pour conclure, les dernières pages sont consacrées à une longue éloge du personnage Weinstein, décrit comme un homme avec "un cœur énorme", ayant organisé plusieurs événements caritatifs pour de nobles causes…

Par Sarah M