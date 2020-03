Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle

Le juge James Burke a fait part de sa décision ce mercredi 11 mars à New York. Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Il encourait de 5 à 29 ans de prison pour le viol de l’actrice Jessica Mann en 2013 et l’agression sexuelle (il avait forcé la victime à une fellation) de Miriam Haley en 2016. Harvey Weinstein était détenu à la célèbre prison de Riker’s Island depuis le 24 février en entendant sa sentence. Il avait été reconnu coupable de ces deux crimes il y a deux semaines. Le jury composé de 7 hommes et 5 femmes a rendu son verdict après 5 jours de délibérations. Le procès, largement médiatisé, aura duré un mois. Harvey Weinstein échappe toutefois à la prison à vie. Le comportement de "prédateur" de l’ancien magnat d’Hollywood ayant été écarté par le jury. Âgé de 67 ans et malade, Harvey Weinstein risque de finir ses jours en prison.

Le producteur déchu risque de finir ses jours en prison

"Quelle que soit la peine (…), cela ne changera pas ce qui s’est passé. Ces évènements continueront de nous hanter, les autres survivantes et moi, pour le restant de nos vies", a écrit dans une lettre ouverte publiée sur le site Medium, une des victimes, Taral Wulff, présente ce mercredi au procès. Plus de 80 femmes ont accusé et continuent d’accuser Harvey Weinstein de viols et/ ou d’agressions sexuelles à l’instar de l’actrice Rose McGowan et de l’artiste italienne Asia Argento. Des dizaines d’autres sont sorties du silence pour évoquer le harcèlement sexuel qu’elles avaient subi à l’image de la comédienne française Léa Seydoux. Un scandale à l’origine de du mouvement #Metoo.

Par Ambre L