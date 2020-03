Harvey Weinstein contaminé par le coronavirus ?

Le 11 mars dernier, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle et condamné à 23 ans de prison. Il encourait de 5 à 29 ans de prison pour le viol de l’actrice Jessica Mann en 2013 et l’agression sexuelle (il avait forcé la victime à une fellation) de Miriam Haley en 2016. Depuis, l'ancien producteur de cinéma purge sa peine dans la très célèbre prison de l'Etat de New-York, Rikers Island. Mercredi 18 mars, il a été transféré à la prison de Wende (nord de l'Etat de New York) où il a été placé en isolement.

Son avocat refuse de faire un commentaire

Selon le journal local Niagara Gazette, il aurait été testé positif au coronavirus. TMZ a confirmé l'information mais Arthur Aidala, un des avocats d'Harvey Weinstein n'a fait aucun commentaire. Des tests effectués à la prison de Wende ont confirmé que deux détenus étaient atteints du coronavirus. A Rikers Island, ce sont des employés de la prison qui ont contracté le virus. Toujours selon TMZ, l'ancien producteur de cinéma n'aurait eu aucun contact avec ses avocats ni avec sa famille depuis son test au coronavirus. Selon Craig Rothfeld, son consultant pénitentiaire, "personne du côté de la défense n'a été averti de quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas confirmer, ni spéculer".

Harvey Weinstein selon d'autres médias américains serait dans un état très fragile. Il a été transporté dans ce nouveau centre suite à des douleurs à l'abdomen. Ces derniers mois, il a aussi été traité pour des problèmes cardiaques. Jeudi 19 mars, Harvey Weinstein a fêté ses 68 ans.

Par Mélanie C.