Harvey Weinstein : Gigi Hadid jurée potentielle de son procès

Harvey Weinstein s'apprête à répondre de ses actes. Après avoir régné en maître à Hollywood pendant de nombreuses années, l'ancien producteur doit à présent rendre des comptes puisqu'il est accusé de viols et d'agressions sexuelles par plus de 80 femmes, dont Ashley Judd ou encore Gwyneth Paltrow. Et alors qu'il a été inculpé à Los Angeles pour deux nouveaux cas d'agression sexuelle, Harvey Weinstein va bientôt être entendu à New York où son procès pour un cas de viol et un cas d'agression sexuelle a commencé il y a quelques jours. Et alors que de nombreuses stars n'ont pas hésité à faire une apparition ce lundi 13 janvier, Gigi Hadid a fait beaucoup parler d'elle puisque la jeune femme est arrivée au tribunal de Manhattan en tant que jurée potentielle : "Douze jurés et six suppléants doivent être sélectionnés d’ici la semaine prochaine", expliquent nos confrères du Parisien.

Une star parmi les jurés ?

Face au juge, la sœur de Bella Hadid a tout de suite faire savoir qu'elle avait déjà "rencontré l'accusé" et qu'elle connaissait certaines personnalités citées dans l'affaire : "Je crois pouvoir quand même garder l'esprit ouvert sur les faits", a tout de même fait savoir Gigi Hadid. Le mannequin a été une nouvelle fois convoqué par la justice dans le cadre de la sélection des jurés ce jeudi 16 janvier. Il semble toutefois improbable que Gigi Hadid soit retenue parmi les jurés. Suivie par plus de 51 millions de personnes sur Instagram, Gigi Hadid pourrait être récusée par les avocats d'Harvey Weinstein au regard des connaissances de Gigi Hadid dans l'industrie du septième art.

