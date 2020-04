Harvey Weinstein guéri du coronavirus annonce son porte-parole

Le 11 mars dernier, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle et condamné à 23 ans de prison. Une peine longue, décidée à l'issue d'un procès qui aura duré un mois. Le 23 mars, on apprenait son transfert de la prison de Rikers Island où il purge sa peine à la prison de Wende (nord de l'Etat de New York). Dans la foulée, il avait été placé à l'isolement pour une suspicion de coronavirus. En effet, Deux détenus avaient contracté la maladie.

Harvey Weinstein ne présente plus de symptômes

Ce vendredi 10 avril, on apprend via son porte-parole Juga Engelmayer qu'Harvey Weinstein est guéri. Il est sorti de l'isolement. "Aujourd'hui, cela fait 14 jours depuis les premiers signes d'inquiétude de la part du personnel pénitentiaire, et il n'a pas de symptôme ni de difficulté", a-t-il précisé. Âgé de 68 ans, Harvey Weinstein a une santé chancelante. Durant tout son procès, on l'a vu marcher avec un déambulateur. Il souffre d'hypertension, de diabète et a aussi des problèmes de cœur. Selon une source interrogée par le Daily Mail, Harvey Weinstein présentait tous les symptômes du coronavirus : toux et fièvre. Cette même personne indique être très surprise qu'il ait résisté au virus.

New-York est actuellement l'épicentre du coronavirus aux Etats-Unis. C'est l'Etat qui compte le plus de contaminés et de morts à ce jour. Le vendredi 9 avril, on dénombrait ainsi de 16 478 morts pour 476 818 personnes infectées aux USA dont plus de 7 000 morts rien que pour l'Etat de New-York.

Par Mélanie C.