Harvey Weinstein inculpé pour deux nouvelles agressions à l'ouverture de son procès

La justice ne le laissera pas s'en sortir. C'est certain. Lundi 6 janvier, c'est à Manhattan que s'est ouvert le procès très retentissant d'Harvey Weinstein, ex-producteur surpuissant qui régnait jusqu'alors en maître sur le tout-Hollywood. Mais ça, c'était avant que le New York Times ne publie, en 2017, une enquête édifiante mettant en lumière les nombreux viols et agressions sexuelles perpétrés par l'ancien magnat. Aujourd'hui affaibli et persona non grata du monde du septième art, Harvey Weinstein doit répondre de ses actes devant la justice américaine. Lundi 6 janvier, alors que son procès très attendu s'ouvrait à Manhattan, dans le même temps, le producteur déchu a été inculpé à Los Angeles pour deux nouveaux cas d'agression sexuelle. En Californie, une enquête a été ouverte il y a deux ans suite aux premières plaintes suscitées par le mouvement #MeToo. Elle suit encore son cours.

Un procès de haute importance

Comme le précise Jackie Lacey, procureure du comté de Los Angeles, les faits remontent au 18 février 2013. Harvey Weinstein est accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une jeune femme pour la violer, et d'en avoir agressé une autre le jour d'après, là encore dans une chambre d'hôtel situé à Beverly Hills. Si l'identité des deux jeunes femmes n'a pas été dévoilée, Harvey Weinstein est plus que jamais dans le viseur de la justice. S'il est condamné en Californie, il risque jusqu'à 28 ans de prison, alors que la perpétuité est évoquée autour de son procès à Manhattan. Un procès qui, il est important de le souligner, ne concerne directement que deux plaignantes, parmi les plus de 80 femmes qui ont accusé Harvey Weinstein de les avoir harcelées ou agressées sexuellement. Il s'agit de Mimi Haleyi, ancienne assistante de production qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en juillet 2006. La seconde est une jeune femme anonyme, et qui accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée en mars 2013 dans une chambre d'hôtel à New York.

Par Sarah M