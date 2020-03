Harvey Weinstein : Le réalisateur a menacé de mort Jennifer Aniston

Alors que le réalisateur vient d'écoper de 23 ans de prison ferme suite à ses différentes agressions sexuelles, la polémique autour d'Harvey Weistein ne s'arrête pas pour autant. Il a menacé de mort Jennifer Aniston en 2017.

Durant le procès d'Harvey Weinstein qui se clôturait ce mercredi 11 mars, le réalisateur a une nouvelle fois été mis à mal. En effet, il a été reconnu coupable de viol et d'agressions sexuelles et a écopé aujourd'hui de 23 ans de prison ferme.

Une grande victoire pour les 80 femmes qui l'accusait depuis de nombreuses années déjà. Pendant l'audience et dans le but de prouver la culpabilité du réalisateur, beaucoup de documents ont été utilisés et rendus publics. Et ces derniers ne risquent pas d'arranger la réputation du magnat déchu d'Hollywood.

Mais un mail en particulier a choqué l'audience. En 2017, alors que l'affaire est en train d'éclater, Harvey Weinstein apprend que National Enquirer est prêt à publier de nouvelles révélations.

Un mail cinglant

Son attaché de presse, Sallie Hofmeister lui transmet donc le mail, dans lequel est écrit : "Le National Enquirer a l'intention de publier une histoire sur le fait que Jennifer Aniston a été agressée sexuellement par Harvey Weinstein". Ce à quoi, le réalisateur répond "Jen Aniston devrait être tuée".

Il semblerait pourtant que l'actrice n'ait jamais été agressée par Harvey Weinstein. C'est son attaché de presse Stephen Huvane qui s'est confié cette semaine au magazine Variety. "Les revendications du National Enquirer sont fausses. Jennifer n'a pas été harcelée ou agressée par Harvey. Elle n'a jamais été seule avec lui. Nous n'avons aucune connaissance de cet email, car il ne nous a pas été envoyé, et nous n'avons aucun commentaire à faire à ce sujet".

La seule fois où l'actrice a rencontré Harvey Weinstein qui a été accablé par Donald Trump, elle l'aurait trouvé "grossier et mal élevé", selon ses dires.

Par J.F.