Harvey Weinstein : Le témoignage de Jessica Mann encore mis à mal

Le témoignage de Jessica Mann au procès de Harvey Weinstein à New York a fait l'effet d'une bombe. La jeune femme de 34 ans accuse l'ancien producteur de cinéma de l'avoir violée en mars 2013. Face aux juges, Jessica Mann a expliqué que tout avait basculé le jour où Harvey Weinstein lui avait demandé de le masser dans une chambre d'hôtel à Los Angeles : "Il me faisait me sentir stupide, en disant que ce n'était pas grand-chose". Et alors qu'elle était en compagnie d'une assistante du producteur, Harvey Wesintein a attiré la jeune femme dans une chambre et a tenté de l'embrasser, avant de l'agresser sexuellement : "J'ai commencé à feindre un orgasme pour me sortir de là. J'étais paumée (…) J'ai décidé d'avoir une relation (suivie) avec lui. C'était extrêmement dégradant". Malheureusement pour Jessica Mann, son témoignage, qui a déjà été mis à mal par la défense d'Harvey Weinstein, a été démenti par une ancienne amie à elle.

"Elle semblait vraiment l'aimer"

Talita Maia, une ancienne amie de Jessica Mann, a pris la parole face aux jurés. Et Talita Maia a affirmé avoir passé le reste de la journée avec Jessica Mann le jour de son agression, et que cette dernière ne montrait aucun signe de détresse. Selon elle, Jessica Mann "a hautement apprécié" Harvey Weinstein pendant leur relation, le qualifiant même "d'âme sœur spirituelle" : "Elle semblait vraiment l'aimer en tant que personne". Jessica Mann aurait même affirmé à son amie de l'époque avoir connu "son meilleur orgasme" avec Harvey Weinstein. Au cours d'un contre-interrogatoire, Talita Maia a été interrogée sur son conflit avec Jessica Mann, alors que les deux femmes ne se parlent plus depuis plusieurs années : "Jessica a fait des choses dans ma vie qui ont eu un impact très négatif, d'une manière terrible, (mais) je ne la déteste pas ou quelque chose comme ça".

Par Alexia Felix