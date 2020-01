Harvey Weinstein : Olga Kurylenko harcelée sexuellement, elle raconte

En 2008, Olga Kurylenko s'est fait connaître mondialement pour avoir incarné la James Bond Girl du film "Quantum of Solace", 22e production cinématographique des aventures de l'agent 007, James Bond. Un rôle qui lui a permis de donner la réplique à Daniel Craig, prochainement de retour dans un nouvel épisode de la saga, "Mourir peut attendre". Française d'origine ukrainienne, l'actrice de 40 ans a fait son retour au cinéma le 13 janvier dernier dans le film "Les traducteurs" au côté de Lambert Wilson.

En avril 2015, dans une interview accordée à weekend.levif.be, la comédienne avait évoqué sa passion pour le cinéma. "À Berdiansk, où je vivais, la télévision soviétique ne passait pas de films américains. Pour mes 9 ans, ma mère m'a offert un magnétoscope et m'a montré notamment des films de Chaplin. J'ai demandé à prendre des cours de théâtre à l'école et je n'ai plus jamais décroché", confiait-elle.

Le "traquenard" de Harvey Weinstein

Dimanche 19 janvier 2020, Olga Kurylenko a livré un témoignage fort à l'encontre du réalisateur Harvey Weinstein, accusé par plus de 80 femmes de faits allant du harcèlement sexuel au viol. Alors que l'ancien producteur américain comparaît depuis le 6 janvier dernier devant le tribunal de Manhattan dans le cadre de deux accusations, l'actrice a raconté au magazine L'Obs comment elle a échappé à ses griffes lors d'un rendez-vous professionnel organisé à Londres. Lors de leur rencontre, Harvey Weinstein était accompagné de deux collaboratrices. Une présence qui a rassuré la comédienne, qui a alors accepté de monter dans sa chambre. Mais une fois sur place, ces dernières ont quitté les lieux. "Comment me sortir de là sans me fâcher avec lui ?" s'est alors demandé la comédienne. L'ancien magnat d'Hollywood lui a ensuite demandé de s'installer à ses côtés sur le canapé. Une proposition qu'elle a déclinée.

En partant de la chambre, il aurait essayé "de [la] prendre dans ses bras". "Elle le repousse 'en rigolant'", ont relayé nos confrères des Inrocks. Et de poursuivre : "L'ex-magnat d'Hollywood lui aurait alors donné des noms d'actrice avec qui il aurait eu des relations sexuelles. 'Tu vois celle-là et celle-là, on est très copain et ça va très bien pour leur carrière'". "C'était du harcèlement sexuel, mais je n'ai pas porté plainte car ça ne m'a pas perturbée", a précisé Olga Kurylenko au magazine L'Obs. "S'il m'avait violée, j'aurais porté plainte".

Par Non Stop People TV