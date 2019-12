Harvey Weinstein "pionnier" dans l'égalité homme / femme au cinéma ? Ses déclarations chocs

Alors que tout souriait à Harvey Weinstein, sa vie est devenue un véritable cauchemar. L'ex producteur a été accusé de viol et de plusieurs abus sexuels par de nombreuses femmes et tous ces témoignages ont conduit à l'origine du mouvement #MeToo. De célèbres actrices, comme Salma Hayek, Gwyneth Paltrow ou encore Angelina Jolie avaient confirmé que Harvey Weinstein leur avait fait des avances, mais bien évidemment sans succès. A la suite de ces refus, il les aurait menacées de détruire leur carrière... et elles seraient loin d'être les seules. Récemment, Emily Ratajkowski était folle de rage après l'annonce d'un accord entre Harvey Weinstein et ses victimes. Depuis que ce scandale est né, le cocréateur des studios Miramax, puis de Weinstein Company a accordé très peu d'interviews et a préféré se taire face à ces accusations. Cependant, l'ex producteur est sorti de son silence lors d'un entretien publié ce dimanche 15 décembre dans le New York Post. Il se décrit notamment comme un "pionnier" de l'égalité homme/femme.

"Mon travail a été oublié"

Au lendemain de son opération du dos, Harvey Weinstein qui a été pris à parti par des comédiennes en plein show, a assuré lors de son interview, avoir été le premier à mettre en avant les femmes au cinéma. Il a expliqué : "J'ai l'impression qu'on m'a oublié. J’ai fait plus de films réalisés par des femmes et sur des femmes que n’importe quel producteur et je parle d'il y a 30 ans. Je ne parle pas de maintenant, au moment où c’est à la mode. J’étais le premier! J’étais le pionnier! Tout ça a été balayé à cause de ce qui s’est passé. Mon travail a été oublié. En 2003, Gwyneth Paltrow a reçu 10 millions de dollars pour le film 'View from the Top'. C’était l’actrice la mieux payée de tout le cinéma indépendant. Mieux payée que tous les hommes.". Le procès d'Harvey Weinstein doit s'ouvrir le 6 janvier 2020.

Par Solène Sab