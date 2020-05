Harvey Weinstein : Quatre nouvelles plaintes pour agressions et viols

Harvey Weinstein risque d’aggraver encore plus son cas. Déjà condamné à 23 ans de prison en mars dernier, la presse américaine vient de révéler que quatre nouvelles plaintes ont été déposées ce jeudi 28 mai devant la justice californienne contre l’ancien producteur d’Hollywood. Les nouveaux faits reprochés auraient eu lieu entre 1984 et 2013, et certains se seraient produits en marge du Festival de Cannes et de la Mostra de Venise, deux rendez-vous internationaux très connus. Ces poursuites judiciaires impliquent cette fois Robert Weinstein, frère et ex-associé du producteur, qui est accusé d’avoir caché la vérité. Selon une femme originaire du Tennessee, âgée de 17 ans au moment des faits, Harvey Weinstein l’aurait attiré dans sa chambre d’hôtel à New York avant de lui demander une "gratification sexuelle" en échange d'un coup de pouce pour sa carrière d'actrice. Le prédateur sexuel l'aurait finalement violé et menacé si elle venait à évoquer cette rencontre.

Une victime mineure au moment des faits

Une autre femme de 70 ans, d'origine équatorienne, dit quant à elle avoir été attaquée en 1984, pendant le Festival de Cannes. Alors âgée de 34 ans, elle essayait de percer en tant que réalisatrice de documentaires. Harvey Weinstein l’aurait attiré dans sa chambre pour parler affaires, avant de l’agresser sexuellement. La troisième plaignante est une femme de 38 ans qui aurait été abusée en 2008. Serveuse dans l’appartement new yorkais du producteur à l’époque, elle aurait été victime du producteur. La dernière femme a avoir porté plainte est une femme hongroise de 35 ans. Après sa rencontre avec Harvey Weinstein au Festival du Film de Venise en 2013, elle aurait été agressée quelques mois plus tard dans l’un de ses bureaux alors qu’elle passait une audition. Face à ces nouvelles accusations, l’avocat d’Harvey Weinstein s’est refusé à tout commentaire.

Par Alexia Felix