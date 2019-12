Harvey Weinstein visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle sur une mineure

C'est sans aucun doute l'une des affaires les plus retentissantes du monde du cinéma américain. En octobre 2017, c'est un article du très sérieux New York Times qui jetait un pavé dans la mare en dénonçant les multiples viols et agressions sexuelles perpétrés par Harvey Weinstein au cours de sa longue carrière dans le septième art américain. Véritable référence, adulé par les plus grands, le producteur est tombé de son piédestal en quelques petits jours, au gré des multiples et graves accusations de plusieurs femmes, dont de nombreuses actrices de renom à l'instar de Gwyneth Paltrow, Emma de Caunes, Asia Argento, Judith Godrèche, ou encore Angelina Jolie. L'image du producteur surpuissant s'est effondrée en un battement de cils. Si l'affaire a été le point de départ d'un mouvement planétaire d'envergure, elle a aussi mené Harvey Weinstein devant la justice américaine.

De nouvelles accusations chocs

Alors que son procès devrait se dérouler le 6 janvier prochain à New York, Harvey Weinstein fait encore et toujours parler de lui. Il y a quelques jours, ce sont ses propos sur son prétendu rôle dans l'égalité homme/femme au cinéma qui ont suscité l'indignation. Et les récentes révélations sur l'ex-producteur n'arrangent en rien sa situation. Jeudi 19 décembre, une ex-mannequin a assigné Harvey Weinstein en justice. Kaja Sokola, originaire de Pologne, affirme avoir été sexuellement agressée par le producteur déchu quand elle n'avait que 16 ans, en 2002, à son arrivée à New York. Comme pour les autres plaignantes, Harvey Weinstein aurait adopté le même mode opératoire en invitant la jeune femme à déjeuner en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires, dans l'optique de l'aider pour sa carrière. Mais à la dernière minute, Harvey Weinstein aurait emmené la jeune femme chez lui. Selon la déposition de Kaja Sokola, 33 ans aujourd'hui, l'ex-producteur l'aurait alors "terrifiée et abusée sexuellement", lui ordonnant de toucher ses parties intimes.

Par Sarah M