Honor Blackman : la célèbre James Bond Girl est morte à 94 ans

Elle était l'une des James Bond girl les plus iconiques. L'actrice britannique Honor Blackman est décédée à l'âge de 94 ans de causes naturelles, à son domicile, dans le Sussex, a rapporté The Guardian. Dans un communiqué relayé par le site de la BBC, sa famille a annoncé son décès : "Honor Blackman est décédée paisiblement de causes naturelles à son domicile de Lewes, dans le Sussex, entourée de sa famille. Elle était très aimée et elle manquera beaucoup à ses deux enfants Barnaby et Lottie, ainsi qu’à ses petits-enfants Daisy, Oscar, Olive et Toby". Ses proches ont rendu hommage à sa carrière marquée par son rôle de Pussy Galore, dans le film de James Bond "Goldfinger" en 1964, avec Sean Connery. "En plus d'avoir été une mère et une grand-mère adorée, Honor était une actrice dotée d'un incroyable talent créatif. Avec une extraordinaire combinaison de beauté, de méninges, d'habileté, en plus de sa voix unique et d'un travail éthique, elle a décroché un statut d'icône hors pair dans le monde du cinéma et du divertissement", ont-ils déclaré.

Sa carrière a décollé avec "Chapeau melon et bottes de cuir"

"Avec un engagement total dans son métier, et un total professionnalisme dans tout ce qu'elle entreprenait, elle a contribué à certains des plus grands films et des plus grandes pièces de théâtre de notre temps", a poursuivi sa famille. Après un début de carrière dans les années 1940, Honor Blackman a connu le succès grâce à la série culte "Chapeau melon et bottes de cuir" en 1962. Dans le rôle de Cathy Gale, elle a donné la réplique à Patrick Macnee qui incarnait John Steed. Grâce à la série qu'elle quitte en 1964, Honor Blackman voit arriver plusieurs projets. Mais l'actrice prend une pause dans sa carrière à la fin des années 70. Apparue dans "Doctor Who" en 1986, elle a ensuite joué dans la série "The Upper Hand" entre 1990 et 1996, adaptation britannique de la sitcom "Madame est servie". La fin de sa carrière s'est résumée à de courtes apparitions comme en 2001 dans "Le journal de Bridget Jones".

Par Marie Merlet