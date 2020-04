Hôtel Transylvanie 2 : qui sont les voix françaises ?

Le second opus d’"Hôtel Transylvanie" est diffusé dimanche soir sur TF1. Le casting reste quasiment le même excepté un seul changement, mais de taille. Dans la version US – l’originale – ce sont Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James et Steve Buscemi qui doublent les attachants vampires et monstres de ce dessin animé. Qu’en est-il pour la version française ? Dracula – le personnage principal – était doublé dans le premier volet par Serge Faliu (la voix officielle d’Adam Sandler). Dans ce second volet, c’est Kad Merad qui interprète Dracula. Le comédien double un vampire au grand coeur, qui prend très à coeur son rôle de grand-père. Pour le reste du casting, on retrouve Virginie Efira en Mavis, Alex Goude en Jonathan, Xavier Fafgnon en Frank, le monstre de Frankenstein, Guillaume Lebon en Griffin, l’homme invisible et Michel Galabru en Vlad. "Hôtel Transylvanie 2" est d’ailleurs un des derniers films de Michel Galabru. Le comédien est décédé le 4 janvier 2016 (le film est sorti en 2015).

Kad Merad, Virginie Efira et Alex Goude n’en sont pas à leurs coups d’essai en terme de doublage. Kad Merad a également prêté sa voix à Truc, l’élan dans "Frères des ours" (2003), Adélie le manchot dans "Happy Feet" (2006) ou encore "Megamind" dans le film du même nom en 2010. L’actrice belge a doublé des personnages de dessins animés dans "Robots" (2005), "Max & Co" ou encore "Le Chat Potté". Quant à Alex Goude, l’animateur a doublé un présentateur télévisé dans "Tempête de boulettes géantes" et a prêté sa voix dans la série d’animation "Lanfeust Quest".

