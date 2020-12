Hugh Grant atteint du coronavirus, il revient avec humour sur son expérience

La crise du coronavirus a touché le monde entier, et également de nombreuses personnalités. Alors que Valéry Giscard d’Estaing est décédé des suites du Covid-19, l’acteur Hugh Grant a été plus chanceux puisqu’il est aujourd’hui totalement remis de la maladie. Pourtant en février 2020, l’acteur britannique ainsi que son épouse Anna Elisabet Eberstein ont contracté le coronavirus. Très discret depuis cette annonce, Hugh Grant a accepté de faire des confidences il y a quelques semaines lorsqu’il a été invité dans l’émission "Late Show" de Stephen Colbert. L’acteur a alors raconté avec humour comment il a traversé la maladie : "Ça a commencé avec un syndrome très étrange où j'étais entouré par un poncho de transpiration, c'était embarrassant, vraiment. Et ensuite mes globes oculaires ont triplé de volume et j'ai eu l'impression qu'un énorme homme était assis sur ma poitrine, Harvey Weinstein ou quelqu'un comme ça".

"J'ai commencé à renifler dans les poubelles"

Hugh Grant a ensuite expliqué qu’il a eu un autre symptôme lui faisant rapidement comprendre qu’il avait contracté le coronavirus : "J'ai commencé à renifler des fleurs, rien, et puis vous devenez de plus en plus désespéré. J'ai commencé à renifler dans les poubelles et je voulais sentir les aisselles des étrangers. J'ai fini par rentrer chez moi et je me suis aspergé le visage avec le Chanel N°5 de ma femme et je ne pouvais toujours rien sentir. Mais je suis devenu aveugle". Confiné avec sa femme et trois de ses cinq enfants, Hugh Grant a raconté comment il a réussi à les occuper : "J'ai joué avec leurs Barbie. Au début je croyais que je faisais ça parce que j'étais gentil et après j'ai réalisé que même après le coucher de mes filles, je jouais toujours (…) C'est ce qui arrive durant les très longs confinements (...) Vous êtes désespérés".

Par Alexia Felix