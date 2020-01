Hugh Jackman : pourquoi sa femme et lui se sont tournés vers l'adoption

En 2017, les fans de Hugh Jackman retrouvaient l'acteur dans "Logan", film réalisé par James Mangold dans lequel il donne la réplique, entre autres, à Patrick Stewart. Avant ça, le comédien a obtenu des rôles dans de grandes productions américaines telles que "Les Misérables" ou encore "Van Helsing".

Côté coeur, il file toujours le parfait amour avec sa femme Deborra-Lee Furness, une actrice et productrice de 13 ans son aîné. Ils se sont rencontrés en 1995 sur le tournage de la série australienne "Correlli". "J'étais débutant, elle était la star du feuilleton. Je n'osais pas lui déclarer ma flamme. Elle m'a demandé pourquoi je l'évitais en dehors du tournage. Je lui ai alors dit qu'elle me plaisait. Elle m'a répondu que je lui plaisais aussi ! Vingt ans après, nous sommes toujours complices. Nous avons une confiance totale l'un en l'autre et avons surmonté toutes les épreuves à deux", confiait-il en 2015 à lematin.ch.

"C'était un moment difficile"

Après leur mariage célébré l'année suivante, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness ont eu envie de fonder une famille. Mais malheureusement, leur voeu n'a pas été exaucé. "Nous avons essayé et ça n'est pas arrivé pour nous", confiait l'acteur en 2012 sur le plateau de la journaliste américaine Katie Couric. Et de poursuivre : "C'était un moment difficile. Nous avons fait plusieurs fécondations in vitro et Deb a fait plusieurs fausses couches. Je n'oublierai jamais cela". Malgré cette épreuve, le couple s'est tourné vers l'adoption. Ils sont aujourd'hui les heureux parents de deux enfants : Oscar, 19 ans et Ava, 14 ans.

Par Clara P