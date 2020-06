Ian Holm : L'interprète de Bilbon le Hobbit du Seigneur des anneaux est mort

Un grand nom du cinéma britannique est parti. Ian Holm est décédé ce vendredi 19 juin 2020. C’est son agent qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis au Guardian. "C’est avec une grande tristesse que j’annonce que l’acteur Sir Ian Holm s’est éteint ce matin à l’âge de 88 ans", écrit-il. Selon le communiqué, le comédien est mort "paisiblement" à l’hôpital entouré de ses proches. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson, maladie qui serait la cause de son décès selon les médias britanniques. Ian Holm avait débuté sa carrière Outre-Manche dès 1954. A la télévision, il se fait remarquer dans la série "The Body Snatchers" en 1966, ce qui lui permet de débuter au cinéma deux ans plus tard.

Il avait eu un petit rôle dans Alien

Dans les années 70 et 80, il multiplie les rôles au cinéma dont un petit rôle dans "Alien" en 1979. En 1982, sa prestation dans "Les Chariots de feux" lui vaut une reconnaissance critique et publique. Il est nommé aux Oscars et reçoit un prix au Festival de Cannes. Le Britannique a eu une carrière internationale puisqu’on a pu le voir dans "Le Cinquième Élément" de Luc Besson (il y joue le prêtre Vito Cornelius), "Henry V" ou encore de "Beaux lendemains". Dans les années 2000, il avait acquis une nouvelle notoriété auprès d’un plus large public grâce à son rôle de Biblon Sacquet dit Bilbon le Hobbit dans la trilogie du réalisateur Peter Jackson "Le Seigneur des anneaux". Il était l’oncle de Frodon qui lui transmet le fameux anneau, l’Anneau Unique de Sauron. Il avait repris son rôle au début des années 2010 pour les films de l’autre trilogie issue du même univers de l’auteur J.R.R Tolkien : "Le Hobbit".

