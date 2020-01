Incendies en Australie : Isabelle Adjani annule sa venue à Sydney

Sa venue était très attendue pour le Festival de Sydney qui débute ce mercredi 8 janvier. Le public ne verra finalement pas Isabelle Adjani jouer à l’Opéra de Sydney du 21 au 26 janvier, a indiqué Le Parisien ce mardi 7 janvier. Avec sa troupe, l'actrice devait être à l'affiche de la pièce de théâtre "Opening Night". Alors que l'Australie est ravagée par de violents incendies depuis décembre dernier et voit ses paysages brûler, la santé des habitants est aussi menacée avec un air irrespirable. Un risque que le médecin d'Isabelle Adjani lui aurait déconseillé de prendre. Le producteur de la pièce, Nicolas Roux, a expliqué auprès du Parisien les raisons de l'absence de l'actrice : "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est une conjonction entre des raisons médicales d'Isabelle et la situation dans laquelle se trouve l'Australie avec ces feux et cette fumée".

Une décision qui déçoit le festival

Les incendies pourraient en effet avoir des conséquences sur la santé d'Isabelle Adjani. "Ce n'est pas un caprice, c'est réellement lié à une impossibilité de se rendre là-bas pour Isabelle", a insisté le producteur qui poursuit : "Le médecin lui a dit qu'il était trop dangereux pour elle de s'exposer aux fumées, qu'il y avait un vrai risque. L'état d'urgence est décrété et le Quai d'Orsay déconseille à ceux qui ont une vulnérabilité de s'exposer". Si Isabelle Adjani a opté pour la vigilance, le directeur de l'événement, Wesley Enoch, s'est lui montré très déçu. Sur le site du Festival de Sydney, il s'est montré amer : "Les compagnies du monde entier nous demandaient comment elles pouvaient nous venir en aide […], la communauté artistique comprend l'importance et le rôle puissant que l'art et la culture, le fait de se réunir en ces temps, peuvent jouer. Malheureusement, et malgré tous nos efforts et assurances, l'équipe d'Opening Night a choisi de ne pas venir". Visiblement remonté Wesley Enoch en a rajouté une couche dans les colonnes du Sydney Morning Herald : "Le signal que cela donne c'est qu'ils ne se préoccupent pas de nous, mais bien plus d'eux-mêmes et de leurs peurs".

Par Marie Merlet