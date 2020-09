Inès Reg victime d’une "grosse dépression", elle révèle comment Kevin l’a aidée !

Depuis qu’elle s’est fait connaître grâce au Marrakech du rire 2018, puis à ses vidéos humoristiques qui ont fait le buzz sur le net, plus rien n’arrête Inès Reg. Rien, à part un élément perturbateur : la crise du Covid-19. À cause de la crise sanitaire liée au virus venu tout droit de Chine, l’humoriste a été forcée de reporter toutes les dates de sa tournée. Un coup dur pour Inès Reg qui a avoué au "Parisien" avoir été victime d’une "grosse dépression" à cause du confinement. "Du jour au lendemain, on n'est genre plus rien, on ne travaille plus, on ne sert plus à rien. Obligatoirement, on commence à se poser des questions : qui suis-je, à quoi je sers... C'est déstabilisant", explique Inès Reg à nos confrères du quotidien. Heureusement, la jeune femme de 28 ans a pu compter sur le soutien de son mari Kevin, que ses fans connaissent bien puisqu’il apparait souvent dans les vidéos humoristiques d’Inès Reg. L’une de ses phrases devenues cultes a d’ailleurs boosté la notoriété de Kevin : "C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?".

Un film en préparation !

Pendant le confinement, les deux tourtereaux se sont réfugiés à Biarritz, dans la famille de Kevin. "Au bout de deux semaines, on s'est dit à un moment donné ‘Faut qu'on fasse quelque chose’ !", explique Inès Reg toujours dans les colonnes du "Parisien". Inès Reg et son mari n’ont pas tardé à trouver une occupation. "On avait ce projet de film depuis un petit moment, on avait commencé à écrire en janvier, mais avec les dates à Paris, la tournée qui commençait, c'était impossible. On s'y est remis", indique-t-elle. Le film a été tourné cet été sous la direction du réalisateur Rodolphe Lauga. "Une incroyable personne, ma rencontre de l'année !", se réjouit Inès Reg. Les fans de l’humoriste, qu’elle s’amuse à surnommer ses "fololos", la découvriront dans une comédie romantique, dans laquelle elle donne la réplique à son mari Kevin. Si Inès Reg n’a pas dévoilé la date de sortie, celle qui a rejoint la troupe des Enfoirés a en revanche révélé le titre provisoire donné à ce long-métrage : "Je te veux, moi non plus !". Il faudra encore un peu de patience pour découvrir ce film au cinéma.

Par Matilde A.