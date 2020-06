Ingrid Chauvin : la raison pour laquelle elle ne peut plus adopter d'enfants

Ingrid Chauvin cartonne tous les jours dans Demain nous appartient. Cette série diffusée sur TF1 depuis quelques mois maintenant rassemble à chaque fois plusieurs millions de téléspectateurs. Alors si côté professionnel tout va pour le mieux pour l'actrice, côté personnel, c'est plus compliqué. En effet, elle a donné naissance à une petite Jade en mars 2014, mais elle est décédée à seulement cinq mois des suites d'une malformation cardiaque.

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu ont été meurtris par cette histoire. Il y a quelques jours, elle postait une tendre vidéo sur son compte Instagram pour lui rendre hommage, six ans après. "Je n'aurais peut-être pas assez de toute cette vie, mais j'apprends, avec le temps, à passer de la douleur à la douceur…".

"Une frustation énorme"

Le couple a retrouvé le sourire quelques années plus tard, en 2016 avec la naissance de leur petit garçon Tom. Les rêves de fonder une grande famille étaient alors à nouveau d'actualité. Ils se sont alors lancés dans une procédure d'adoption. Mais après avoir obtenu un agrément valable pendant cinq ans, le couple ne pourra pas accueillir un nouveau membre dans leur famille. Dans les colonnes de Closer, Ingrid Chauvin a fait part de sa "frustration énorme". D'autant plus que ce refus n'a pas été accompagné de message.

Elle a essayé de contacter les associations pour avoir plus de réponses, en vain, son agrément n'est plus valable depuis le mois de novembre. "Pour les parents plus jeunes, l'agrément peut être renouvelé. Pour nous qui avons dépassé 45 ans, ce n'est plus possible" explique la comédienne. "Peut-être qu'au début, on est apparu comme un couple endeuillé. Cela a fait peur" confit-elle avec beaucoup d'émotions.

Par J.F.