Irrfan Khan : mort de l’acteur de "Slumdog Millionnaire" et "L’Odyssée de Pi"

Irrfan Khan est mort à Bombay à l’âge de 53 ans comme le rapporte à la BBC. Le comédien, qui luttait depuis près de deux ans contre une tumeur endocrine, avait été hospitalisé d’urgence en début de semaine et placé en soins intensifs. La cause de sa mort n’a pas été révélée. Un deuxième coup dur pour sa famille alors que la semaine dernière, l’acteur indien avait perdu sa mère. Nos confrères de BFMTV rappellent que l’artiste était né en 1967 dans l’état du Rajasthan avant de débuter sa carrière dans les années 80. Comédien incontournable de Bollywood, l’acteur a su donner une dimension internationale à sa carrière. En 2001, il apparaissait dans "The Warrior", l’adaptation d’un conte japonais par le réalisateur britannique Asif Kapadia.

Une carrière internationale bien remplie

Son rôle en 2007 au côté d’Angelina Jolie dans "Un cœur invaincu" puis sa participation à "A bord du Darjeeling Limited" de Wes Anderson lui ouvrent les portes du cinéma américain. En 2008, il devient mondialement connu grâce à son rôle dans le film culte de Danny Boyle "Slumdog Millionnaire". Il incarne le policier qui interroge le héros du film Jamal (joué par Dev Patel). Après le sacre (8 Oscars) du film, il enchaîne les rôles à Hollywood et joue dans "The Amazing Spider-Man" (2012), "Jurassic World" (2015) et "Inferno" (2016). En 2012, il cartonnait dans "L’Odyssée de Pi" d’Ang Lee où il incarne le héros adulte. En Inde, il avait rencontré un joli succès en 2013 avec le film "The Lunchbox". Sa dernière apparition au cinéma remontait à 2017 dans "Hindi Medium", une comédie romantique indienne.

Par Ambre L