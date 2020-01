Isabelle Adjani : après la polémique en Australie, elle répond

Voilà plusieurs mois maintenant que de violents incendies ravagent l’Australie, mettant en péril la vie des habitants mais aussi les nombreux animaux qui co-existent dans ce territoire si vaste. Une situation très préoccupante face à laquelle Isabelle Adjani a du prendre une décision. Il y a quelques jours, l’actrice de 64 ans a annulé sa venue, très attendue, au Festival de Sydney, où elle devait jouer avec sa troupe du 21 au 26 janvier prochains à l’affiche de la pièce de théâtre "Opening Night". "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est une conjonction entre des raisons médicales d'Isabelle et la situation dans laquelle se trouve l'Australie avec ces feux et cette fumée" expliquait alors le producteur de la pièce dans les colonnes du Parisien. Compte tenu de la qualité de l’air en Australie, le médecin d’Isabelle Adjani a préféré la mettre en garde. "Le médecin lui a dit qu'il était trop dangereux pour elle de s'exposer aux fumées, qu'il y avait un vrai risque. L'état d'urgence est décrété et le Quai d'Orsay déconseille à ceux qui ont une vulnérabilité de s'exposer."

Isabelle Adjani se défend

Sauf que la nouvelle est très mal passée chez nos amis australiens. En tête de file, Wesley Enoch, le président du Festival de Sydney, a exprimé tout son agacement dans les colonnes du Sydney Morning Herald. "C’est déprimant pour nous qui devons déjà vivre avec ça, je suis très en colère et affecté. Le signal que cela donne, c’est qu’ils ne se préoccupent pas de nous, mais bien plus d’eux-mêmes et de leurs peurs."

Très vite mise au fait de la polémique suscitée par son annonce, Isabelle Adjani a tenu à répliquer à travers une tribune publiée dans Le Monde. Pour la comédienne, nul ne sert de "polémiquer sur le fait qu’on annule ou pas". "Non, l'art ne soigne pas tout. Il ne s'agit plus de paraître sur scène, de jouer, quand ce qui nous habite, c'est la décence et le respect dû aux victimes des flammes. Les artistes ne sont pas là pour nourrir le déni." Fidèle à elle-même, Isabelle Adjani a, au passage, lancé quelques tacles bien sentis à Wesley Enoch : "Il fustige notre petite troupe avec sa déception dans les médias et sur le site du festival, traitement qu'il administre à la volée à tous les autres artistes internationaux qui ont décidé d'annuler leur participation. […] Nous sommes des artistes et, aujourd'hui plus que jamais, notre tâche est de redonner du sens aux choses. Nous ne voulons pas regarder le monde d'en haut, mais être dedans, sans nous barricader dans le luxe ou une bulle d'oxygène VIP." Les points sur les i.

Par Sarah M