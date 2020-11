Isabelle Adjani : ce détail lors de l'annonce du reconfinement qui l'a interpellé

Le mercredi 28 octobre dernier, la moitié des Français étaient devant leur télévision. Ces derniers tendaient l'oreille afin de savoir si Emmanuel Macron annonçait un reconfinement ou non. Et après seulement quelques minutes d'allocution, la sentence est tombée. Une décision qui a évidemment agacé beaucoup de Français mais qui s'avère évidemment nécessaire pour stopper la propagation du virus.

Mais lors de ce discours, un petit détail a interpellé Isabelle Adjani. En mai dernier, l'actrice avait déjà interpellé le président de la République concernant le traitement durant la pandémie dans une lettre lue sur France Inter. "Nous savons, vous savez, que nous, vulnérables mais indestructibles artisans de la culture, sommes un gage majeur de démocratie dans un pays, que notre existence sécrète un antidote puissant à tout ce qui peut être liberticide, et que le courage de vous dire que la reprise autour du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, des musées, doit être pour demain, et pas pour après-demain".

"j’ai l’impression d’avoir reçu un coup de boule"

Dans une interview accordée au magazine "Elle", Isabelle Adjani qui a récemment poussé un coup de gueule contre le Conseil Scientifique revient sur cette soirée du mercredi 28 octobre et ce détail qui l'a choqué : "Mercredi 28 octobre, intérieur nuit. Sonnée, j’éteins la télévision, j’ai l’impression d’avoir reçu un coup de boule. Plus de vingt minutes d’intervention et le président de la République n’a pas prononcé une seule fois le mot 'culture'”.

Elle poursuit ensuite : "Mais peut-être que ce n’est pas le sujet, comme on le serine aux artistes dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis l’acte I du confinement. Oui, peut-être d’ailleurs n’est-ce déjà plus un sujet. Nous, artistes et équipes de spectacles confondus, nous sommes devenus aussi inactuels qu’inessentiels, point à la ligne. À rester trop longtemps prisonniers entre la plateforme et le vide, nous finirons par ne plus servir à rien, nous servirons, c’est tout."

