Isabelle Adjani dévastée : une de ses amies est morte dans l'explosion de Beyrouth

Encore une fois, 2020 confirme son statut d'année noire. Ce mardi 4 août 2020, Beyrouth, la capitale du Liban a sombré dans le chaos en quelques secondes. Les images de la ville passant de la tranquilité au chaos ont rapidement fait le tour de la toile et les internautes du monde entier se sont empressés d'apporter leur soutien aux habitants de la ville.



Selon le Premier ministre libanais, Hassan Diab, ce terrible incident est due à l'explosion de 2,750 tonnes de nitrate d'ammonium, entreposées dans le port de Beyrouth. Interviewé par les chaînes de télévision libanaises quelques heures après l'explosion, Marwan Abboud, le gouverneur de Beyrouth, n’a pu retenir ses larmes en pensant à toutes les victimes et à leurs familles : "Nous ne savons pas comment nous allons nous en remettre. Nous devons rester forts et nous devons être courageux, mais notre peuple a traversé tellement de choses", a-t-il déclaré face aux caméras de Sky News.



Le bilan provisoire dressé par La Croix-Rouge libanaise fait état d'au moins 100 morts et 4 000 blessés. Les déflagrations ont provoqué un tremblement dans toute la ville et que les vitres des habitations et commerces aux alentours ont été soufflées, les tremblements ont été ressentis jusqu'à Chypre, une île située à plus de 200km de Beyrouth.

Isabelle Adjani perd une amie dans l'explosion

Plusieurs personnalités telles que Hapsatou Sy, Léa Salamé ou Matt Pokora sont sorties du silence et ont assuré le peuple libanais de leur soutien. Isabelle Adjani s'est elle aussi exprimée au sujet de l'explosion. L'actrice de 65 ans a en effet expliqué que le drame a engendré la mort d'une de ses amies : "Elle vient de mourir sous les déflagrations. Elle laisse trois enfants. Je suis dévastée pour mes amis Libanais" a-t-elle écrit en légende d'une photo où elles apparaissent toutes les deux. Cette amie en question est Hala Tayah, une bijoutière célèbre au Liban.



