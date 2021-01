Isabelle Carré victime d'inceste : elle témoigne à son tour

"En lisant ce livre, j’ai reconnu une partie de ma vie". Le 7 janvier dernier, Camille Kouchner a dévoilé son livre "La familia grande". Dans celui-ci, la juriste accuse son ex-beau-père Olivier Duhamel d’avoir abusé de son frère jumeau alors qu’il n’avait que 13 ans. Un ouvrage qui a relancé les débats sur le tabou de l’inceste. Depuis, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Parmi eux, celui de la comédienne Isabelle Carré.

Dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de la comédienne Andréa Bescond, elle a partagé son histoire. "Je voudrais remercier Camille Kouchner pour ce cadeau qu'elle nous a fait, ce livre qui a permis à la parole de se libérer et à tant de personnes de s'exprimer", a-t-elle commencé par déclarer avec émotion. Laissant comprendre qu’elle aussi a été victime d’inceste, elle a expliqué : "Y compris moi, puisqu'en lisant ce livre j'ai reconnu une partie de ma vie et j'ai ressenti une émotion incroyable de voir que je n'étais plus seule".

Isabelle Carré demande à Emmanuel Macron d'arrêter les "lois illisibles"

Revenant sur le discours d’Emmanuel Macron qui avait estimé qu’il faut un "courage exceptionnel pour témoigner", la comédienne a approuvé son message. Avant d’ajouter : "Cet élan qui est le notre aujourd’hui, il ne faudrait pas qu’il soit déçu". Selon Isabelle Carré, "le seuil de consentement ne doit pas être fixé en deçà de l'âge de 15 ans, 18 ans pour les personnes handicapées". Enfin, l’actrice de 49 ans a estimé qu’il est désormais grand temps de changer des "lois illisibles pour la plupart d'entre nous".

Un témoignage qui a bouleversé les internautes. "Merci pour ce témoignage exceptionnel où les yeux brillent plus qu’à l’habitude, la voix qui vrille imperceptiblement montre le courage qu’il a fallu à Isabelle Carré de prendre la parole. Merci Andréa Bescond de la relayer", "Merci Isabelle Carré" et "Merci à vous Isabelle pour votre courage. Vos mots sont très beaux et on sent vos émotions", peut-on lire sur Twitter.

Merci de témoigner Isabelle Carré

Seuil de non consentement fixé à 15 ans et 18 en cas d'inceste.

