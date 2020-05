Jacques Villeret : de quoi est mort le comédien du Dîner de cons ?

TF1 propose ce jeudi soir une bonne tranche de rire avec le film culte "Le dîner de cons" dans lequel Thierry Lhermitte et Jacques Villeret se donnent la réplique. Ce dernier incarne François Pignon, personnage maladroit mais attachant que Francis Veber, le réalisateur, mettra en scène au cinéma et au théâtre une petite dizaine de fois. Quand sort le film en 1998, la santé de Jacques Villeret est déclinante. Alcoolique depuis des années, il est en plein divorce d’avec Irina Tarassov qu’il a épousé vingt ans plus tôt, et boit encore plus. Juste après son César comme meilleur acteur pour son rôle de François Pignon dans "Le dîner de cons", le comédien est hospitalisé à la demande de sa mère. "Jacques était tellement mal que sur le conseil des médecins, j’ai décidé de le faire hospitaliser. Pour le protéger de lui-même. Pour qu’il soit vraiment soigné. Sur le moment, il m’en a voulu. Mais il savait très bien que c’était pour son bien", expliquait sa mère dans les pages de Gala.

L’alcoolisme perdra le comédien

Malgré le soutien de ses proches et la rencontre avec Sény, sa dernière compagne, l’état de Jacques Villeret continuera de se détériorer. L’acteur, héros du film "La soupe aux choux" décède d’une hémorragie interne consécutive à une hépatite dans sa maison de Normandie à seulement 53 ans. "Il sortait toutes les nuits, et il buvait toujours plus", témoignera plus tard son ami Jean-Pierre Mocky. "C’était un homme qui ne s’aimait pas et ce que lui renvoyait le public n’a pas forcément été ce qu’il espérait ", ajoutait de son côté Jean-François Balmer, un proche de Jacques Villeret. Le comédien repose à Perrusson, auprès de sa grand-mère maternelle.

Par Non Stop People TV