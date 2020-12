Jalil Lespert en couple avec Laeticia Hallyday : ses proches inquiets ?

Laeticia Hallyday est une femme amoureuse ! En couple depuis quelques mois avec Jalil Lespert, la maman de Jade et Joy n'hésite pas à dévoiler au grand jour cette idylle naissante. Dans les colonnes de Paris Match, les proches de l’acteur et réalisateur français ont donné leur avis sur cette histoire d’amour. "On ne l'a jamais vu aussi heureux !”, a commencé par confier Ferial, la sœur de celui à qui l’on doit le film "Yves Saint Laurent". Avant d’ajouter : “Ils s'aiment comme des ados".

Quant à la dernière épouse de Johnny Hallyday, très controversée depuis la mort du Taulier, Ferial n’a pas caché son enthousiasme : “Laeticia, si gentille, chaleureuse, et d'une simplicité incroyable met tout le monde à l'aise”. Une femme “douce” pour son frère qui est “protecteur”. Ensemble, "ils se rassurent mutuellement".

Laeticia Hallyday adoptée par la famille de Jalil Lespert ?

Avant d’ajouter : “J'étais un peu inquiète à cause de la presse”. Une histoire qui semble également enchanter leur maman : "Jalil et Laeticia me donnent l'impression d'avoir retrouvé leurs 18 ans”. Et d’ajouter au sujet de sa nouvelle belle-fille qu’elle a retrouvée à Marnes-la-Coquette : “J'ai l'impression de te connaître depuis toujours".

Si la famille du comédien semble approuver sa relation avec Laeticia Hallyday, il y en a une qui ne la voit pas du même œil. Interrogée à son tour par Paris-Match, son ex-compagne Sonia Rolland qui "ne souhaite plus s'exprimer" au sujet du père de sa fille a toutefois lancé : "Je ne connais plus cet homme, il faut appeler Laeticia !"

