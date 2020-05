Jamel Debbouze marié à Mélissa Theuriau : il dévoile des photos inédites de leur union

Le 7 mai 2008, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se disaient oui. Depuis, le couple file le parfait amour. De leur amour sont nés deux enfants, Léon en 2008 et Lila née en 2011. Discret sur sa vie privée, celui qui organise le Marrakech du Rire s’est confié en décembre dernier sur sa famille dans l’émission "Clique". Et il déclarait, "On est un couple public et on en est conscient. C’est difficile de slalomer là-dedans pour les enfants. On espère les préserver au maximum de ça, surtout aujourd’hui avec les réseaux sociaux (…) On essaie de vivre le plus normalement possible avec tout ça". Ce jeudi 7 mai 2020, Jamel Debbouze a fait une autre exception sur son compte Instagram, cette fois où il a publié trois clichés.

"Je t’aime comme jamais"

Pour célébrer leurs 12 ans d’union, Jamel Debbouze a publié trois photos sur les réseaux sociaux. Sur la première on découvre Mélissa Theuriau en robe de mariée avec son voile devant le visage, puis une photo plus floue où elle apparaît tout sourire et enfin un dernier cliché du couple à la fin de la cérémonie. Jamel Debbouze toujours très épris de sa femme lui écrit une belle déclaration d’amour en légende, "7 mai 2008. C’était hier… Et aujourd’hui je t’aime comme jamais. Merci ma chérie". Une preuve d’amour supplémentaire pour le couple qui s’est rencontré sur le tournage du film "Astérix et Obélix mission Cléopâtre". En août dernier, Mélissa Theuriau se souvenait dans L’Obs de sa première rencontre avec Jamel Debbouze, "Il lisait Le Monde à l’envers. Pas très concentré…".

Par Non Stop People TV