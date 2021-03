Jamel Debbouze : Melissa Theuriau rend hommage à son père décédé sur Instagram

La famille de Jamel Debbouze vit une période compliquée. Lundi 15 mars, Jamel Debbouze a posté une photo sur son compte Instagram. L'humoriste a annoncé la mort de son père Ahmed Touzani, décédé à l'âge de 71 ans ce dimanche 14 mars d'une maladie foudroyante selon le journal "L'Opinion Maroc". Il a posté une photo de lui aux côtés de sa femme et a accompagné le cliché de la légende suivante : "Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t'oubliera jamais". L'humoriste entretenait une belle relation avec son père. Il s'était confié sur le sujet en 2018 dans l'émission "Sept à Huit".

"Repose en paix ba"

"Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c’est un monde qui nous sépare. (...) Aujourd'hui je suis très impressionné, très respectueux de l'homme qu'il est, je lui dis et je l'exprime mieux. On est de plus en plus bavards !" disait-il. Mais Jamel Debbouze n'est pas la seule personne à avoir rendu hommage à Ahmed Touzani. Mélissa Theuriau, sa femme, a elle aussi adressé un dernier hommage à son beau-père. Elle a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle apparaissent le père et la mère de Jamel Debbouze avec la légende suivante : "Repose en paix ba et veille sur mima. Tes enfants et petits enfants ne t'oublieront jamais".

Par J.F.