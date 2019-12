James Bond : Daniel Craig lance un appel aux fans pour l'affiche du nouveau film

Le 4 décembre dernier, la bande-annonce du prochain James Bond a été dévoilée. Baptisé "Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga, le film sortira au cinéma le 8 avril 2020. Pour la cinquième fois de sa carrière, Daniel Craig a endossé le rôle de l'agent 007, lui qui a fait ses premiers pas dans la peau du personnage en 2006 avec "Casino Royale" de Martin Campbell. Il a ensuite enchaîné sur trois autres films signés Marc Forster (Quantum of Solace) et Sam Mendes (Skyfall et 007 Spectre). Ce nouveau long-métrage sera la dernière apparition de Daniel Craig dans l'univers de l'espion britannique, comme il l'a confirmé en novembre dernier dans "Le Late Show" de Stephen Colbert.

Un challenge mondial lancé

En attendant la sortie du film au cinéma, EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM), Universal Pictures International et United Artists Releasing ont lancé un challenge mondial aux fans de la saga. Et c'est Daniel Craig en personne qui a annoncé ce projet en vidéo. "Pour la sortie du nouveau James Bond, nous lançons un appel aux meilleurs artistes et illustrateurs : imaginer l'affiche de 007. Nous cherchons des idées audacieuses et courageuses, comme James Bond. Nous avons hâte de voir vos propositions", dit-il.

Avis aux fans les plus créatifs donc qui auront pour mission de créer leurs propres affiches avant la sortie de ce cinquième volet. "Les juges de cette compétition sont des membres marketing de MGM, Universal Pictures International et United Artists Releasing. Ils sont à la recherche d'une affiche 'unique, accrocheuse et indéniablement Bond'. L'oeuvre créée devra commémorer le design de la saga avec Daniel Craig, et sera jugée sur sa créativité (30%), son originalité (30%) et sur la compréhension du thème (40%)", précise le communiqué. À la clé pour les dessinateurs sélectionnés ? "Une récompense monétaire, des remarques sur leurs oeuvres de la part d'une agence de création, mais également des conseils pour encourager de futures carrières dans l'industrie de l'art". Pour y participer, rien de plus simple : vous devez soumettre votre dossier avant le 16 janvier 2020, 18 heures. "Les dessinateurs sélectionnés seront annoncés début mars 2020".

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant 007.talenthouse.com

Par Clara P