James Bond papa : comment Daniel Craig a influencé le scénario

C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Si la sortie de "Mourir peut attendre" a été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus, elle a été annoncée pour le 20 novembre prochain. Et des informations ont déjà fuité ! Depuis 1962 et la sortie du premier film au cinéma, James Bond a fait face à de terribles menaces, il a sauvé le monde à de nombreuses reprises, a failli mourir souvent… Mais en 2020 il sera confronté à un nouveau challenge qui bouleversera sa vie de nouveau… Dans le 25ème film de la saga, l’agent secret s’apprête à devenir papa comme le révèlent plusieurs médias britanniques tels que le Daily Mail, The Guardian et Mail on Sunday. Le célèbre 007 incarné par Daniel Craig se retrouve donc papa d’une petite fille de 5 ans nommée Mathilde…

Daniel Craig n’est pas étranger à cette décision

Un planning de tournage volé et revendu sur Ebay vient confirmer la nouvelle et le rôle de la petite Mathilde sur une scène tournée en septembre 2019 en Italie. La fillette serait le fruit de son union avec Madeleine Swann incarnée par Léa Seydoux dont il est tombé amoureux dans le précédent film, "Spectre". Une source a confirmé la nouvelle étonnante de la paternité de James Bond et insiste sur l’influence de Daniel Craig qui incarne l'agent secret… "Oui c’est vrai, Bond est papa. Daniel voulait faire de ce dernier Bond le plus surprenant et le plus divertissant possible. Daniel est plus âgé et la version de son James Bond a mûri. Son personnage regarde désormais la vie à travers le prisme de la paternité. Mais il y a bien plus que cela dans le film". La source ajoute que cette nouvelle dans la vie de James Bond ouvre "toute une série de développements dramatiques, de moments puissants, ainsi que quelques moments d’humour".

Par Non Stop People TV