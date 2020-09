James Bond : Tom Hardy auditionné pour remplacer Daniel Craig

Depuis quinze ans maintenant, Daniel Craig prête ses traits au plus célèbre espion du monde : James Bond. En 2005, Daniel Craig est ainsi devenu le sixième acteur à interpréter le rôle de l'agent secret au cinéma après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Mais une page se tourne pour Daniel Craig. L’acteur de 52 ans a tourné son dernier volet de James Bond en 2017. Très attendu, "No Time To Die" devait sortir en salles le 8 avril 2020 mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la date a été repoussée au 11 novembre prochain. "Je pense que j'en ai fait assez, les gens vont en avoir marre de moi. Quelqu'un d'autre devrait s'en occuper", avait confié Daniel Craig au site "Entertainment Tonight".

Son remplaçant annoncé après la sortie de "No Time To Die"

Il semblerait que son remplaçant ait déjà été trouvé en la personne de Tom Hardy ! Comme le révèle "The Vulcan Reporter", l’acteur britannique de 43 ans a passé une audition pour endosser le rôle de 007. La nouvelle devrait être publiquement annoncée au moment de la sortie de "No Time To Die", en novembre. Le rôle de James Bond a été très convoité par de grands noms du cinéma mondial. Hormis Tom Hardy, étaient également pressentis pour remplacer Daniel Craig : l’ancienne star de la série "Game of Thrones" Richard Madden, Gillian Anderson (X-Files), Robert Pattinson (Twilight) ou encore Idris Elba (Heimdall dans "Thor"). C’est finalement Tom Hardy qui aurait été retenu. Son ascension, Tom Hardy la doit notamment à sa prestation en tant que Charles Bronson dans le film "Bronson", sorti en 2008. Un an plus tard, il intègre le casting de "Inception", réalisé par Christopher Nolan. Ce film lui permet de donner la réplique à Leonardo DiCaprio ou encore Ellen Page et Marion Cotillard. Tom Hardy s’est aussi illustré dans "Mad Max : Fury Road" aux côtés de Charlize Theron.

Par Matilde A.