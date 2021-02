James Franco accusé d’agressions sexuelles par des étudiantes, un accord trouvé

En janvier 2018, James Franco remporte le Golden Globes du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour sa prestation dans "The Disaster Artist". Au lendemain de sa victoire, l’acteur est dans la tourmente. Deux anciennes élèves de l’école de théâtre de James Franco portent plainte contre lui pour agressions et harcèlements sexuels. Dans leur plainte, les étudiantes accusaient James Franco de les avoir poussées à jouer des scènes de sexes explicites filmées. Toujours selon ces jeunes femmes, l’acteur aurait "cherché à créer un réseau de jeunes femmes qui ont été victimes de son exploitation sexuelle personnelle et professionnelle sous couvert d'éducation". Plus tard, cinq autres jeunes femmes l’accusent dans le Los Angeles Times d’avoir eu un comportement inapproprié à leur égard et/ou de les avoir harcelées sexuellement.

Nouveau rebondissement dans cette affaire

James Franco avait nié ces accusations lors de son passage dans l’émission "The Late Show" de Stephen Colbert. "Dans ma vie, je suis fier d’assumer ce que j’ai fait. Je dois le faire pour maintenir mon bien-être. Je le fais à chaque fois qu’il y a quelque chose qui ne va pas et qui doit être changé. Je m’efforce de le faire", avait-il déclaré avant d’assurer : "Les propos que j’ai entendus ne sont pas vrais". Cette affaire prend un nouveau tournant aujourd’hui puisque, comme le révèle le New York Times, un accord a été trouvé entre James Franco et les deux étudiantes de son école de théâtre désormais fermée. Les avocats des étudiantes ont confirmé l’information dans une déclaration à l’agence Associated Press ce samedi 20 février 2021. En revanche, aucun détail n’a été donné concernant le montant d’un éventuel accord financier. L’accord doit être officialisé à une date ultérieure.

