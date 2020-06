James Van Der Beek (Dawson) : sa femme a fait une cinquième fausse couche

Ce dimanche 21 juin, James Van Der Beek a partagé un émouvant message sur son compte Instagram. L'acteur emblématique de la série Dawson allait devenir une nouvelle fois père, mais sa femme, Kimberly, a fait une fausse couche. Ce terrible scénario, le couple l'a malheureusment déjà vécu à quatre reprises. La dernière fausse couche en date de Kimberly remonte à 2019 au moment où James Van Der Beek participait à la version américaine de Danse avec les Stars. Déjà parents de cinq enfants, le couple attendait son sixième enfant. Mais après 17 semaines, les choses se sont compliquées puisqu'ils ont appris la fausse couche Kimberly.

Dans un post Instagram, le comédien de 43 ans qui s'en est récemment pris à Harvey Weinstein a annoncé la triste nouvelle. Il a posté une photo de sa femme accompagnée de sa fille aînée, Olivia et a écrit en légende : "Après avoir subi une fausse couche brutale en novembre dernier, nous avons été ravis d'apprendre que nous attendions un bébé. Cette fois, nous avons gardé la nouvelle pour nous. Mais le week-end dernier, une fois de plus, 17 semaines plus tard... l'âme que nous devions accueillir au sein de notre famille nous a appris une dure leçon : elle ne nous rejoindrait jamais en chair et en os".

"Vous n'êtes pas seuls"

L'interprête de Will dans Friends With Better Lives ajoute ensuite : "Avec Kimberly, nous nous sommes précipités en ambulance à l'hôpital pour une autre nuit harassante de transfusions sanguines. Et alors que je me tenais là, reconnaissant envers les personnes qui ont tenté de lui sauver la vie - mais impuissant à faire beaucoup pour la femme que j'aimais, à part lui masser les pieds (...) - quelque chose me trottait dans la tête, encore et encore, que je me sens maintenant obligé de partager : Nous devons mieux prendre soin les uns des autres. Le monde souffre en ce moment. Il y a le déni, le choc, l'engourdissement, la colère - tous les vieux schémas auxquels nous nous accrochons quand un traumatisme profond est dévoilé."

L'acteur termine ensuite par un beau message d'espoir et de solidarité. "Il n'y a pas de mots pour atténuer cette douleur... pour rendre le processus moins douloureux ou pour le résoudre rapidement. Mais comment s'en sortir ? Il faut commencer par réfléchir à cette question : comment pouvons-nous mieux prendre soin les uns des autres ? Et à toutes les familles qui sont passées par là... vous n'êtes pas seuls."

Par J.F.