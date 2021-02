Jean-Claude Carrière : Le scénariste français est mort à l'âge de 89 ans

Les mondes du cinéma et de la littérature sont en deuil. Ce mardi 9 février, une bien triste nouvelle est tombée. Le célèbre scénariste et essayiste, Jean-Claude Carrière, s'est éteint à l'âge de 89 ans, lundi soir, à son domicile parisien, a déclaré sa fille à l'AFP. Cet homme de lettres, aux multiples talents, ne souffrait d'aucune maladie particulière et est décédé dans "son sommeil", a précisé sa fille, Kiara Carrière. "Un hommage" sera rendu prochainement à cet écrivain, metteur en scène et scénariste qui devrait être inhumé à Colombières-sur-Orb, son village natal situé dans l'Hérault, a également indiqué sa fille.

Décédé dans son sommeil

Jean-Claude Carrière est né en 1931, dans une famille de viticulteurs et s'est installé en région parisienne avec son entourage à l'âge de 14 ans. Il a rejoint par la suite le lycée Voltaire et a poursuivi ses études en décrochant une licence de lettres et une maîtrise d'histoire. En 1957, sa vie a pris une toute autre tournure puisqu'il a publié son tout premier roman, intitulé Lézard. Tout au long de sa carrière, il a prêté sa plume aux plus grands réalisateurs et metteurs en scène du septième art. Pierre Étaix, avec qui il a co-écrit trois courts-métrages dont l'un a rempoté un oscar en 1962, puis quatre longs-métrages, ou bien Luis Buñuel avec qui il est devenu très complice. Il a même été son scénariste attitré de 1964 à 1977. Ensemble, ils ont adapté le roman d'Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre puis ont travaillé sur de nombreux autres films qui sont devenus cultes comme Belle de jour, adapté d'un roman de Joseph Kessel, et Le Charme discret de la bourgeoisie.

Il est également à l'origine des scénarios de La Piscine en 1969, avec Alain Delon et Romy Schneider, ou encore Borsalino avec cette fois-ci Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Avec plus de soixante scénarios à son actif ainsi que quatre-vingt ouvrages, Jean-Claude Carrière était défini comme un génie. En 2015, Jean-Claude Carrière avait même reçu l’Oscar d’honneur. Tout ce que touchait ce conteur né se transformait en or et il a captivé les Français mais également les étrangers à travers ses oeuvres.

Par Solène Sab